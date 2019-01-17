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Toyota представила в России спецсерию внедорожника Land Cruiser Prado

Toyota представила в России спецсерию внедорожника Land Cruiser Prado

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

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Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальную серию внедорожника Toyota Land Cruiser Prado Style. Цена новинки стартует с отметки 3 млн 751 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Специальная серия создана на базе дизельной версии Land Cruiser Prado в исполнении «Элеганс» и помимо широкого набора востребованных опций предлагает покупателям индивидуальный стиль в дизайне экстерьера и интерьера.

Так, внедорожник получил стильные накладки на передний и задний бампер, а также задние фонари в оригинальном исполнении с прозрачными корпусами. В оснащение специальной серии Style включены светодиодная оптика спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова с подсветкой, целый арсенал систем активной и пассивной безопасности, противоугонные опции и другое оборудование. Интерьер автомобиля отличают кожаная обивка сидений и элементов интерьера, дополненная тиснением «Land Cruiser Prado». 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году внедорожники Toyota Land Cruiser Prado разошлись в количестве 17580 единиц, став лидером продаж в своем сегменте. Кроме того, для обновленного Land Cruiser Prado, запущенного в конце 2017 года, прошлогодний результат стал рекордным за всю историю существования на российском рынке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены новинки спецверсии toyota toyota land cruiser prado

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