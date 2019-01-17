Горячая новость

За последний месяц 26 компаний изменили цены на автомобили
  • 17.01.19 - 09:21

    За последний месяц 26 компаний изменили цены на автомобили
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 17 января

    Европейский авторынок в 2018 году остался на уровне предыдущего года

    Продажи легковых автомобилей в Европе составили 15,6 млн штук.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год
  • 17.01.19

    ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Александр Иванов (iON Connect)
  • 17.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Александр Иванов (iON Connect)
Все видео

17.01.19 Прочитали 917 раз

Geely показала тизер нового купе-кроссовера

Geely показала тизер нового купе-кроссовера

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания Geely показала свой новый купе-кроссовер, получивший внутреннее имя FY11. Это первая модель Geely, построенная на платформе CMA, которая была разработана Geely и Volvo в совместном R&D центре двух компаний CEVT (China-Euro Vehicle Technology Center), сообщает пресс-служба китайской марки.

Как отмечается, новинка Geely в кузове кросс-купе станет смелым заявлением в фирменном дизайне марки. Уверенная и широкая посадка создают спортивный силуэт. Фирменный элемент дизайна Geely, решетка радиатора в виде концентрической вселенной, выглядит внушительно и в то же время изящно, а дизайн дневных ходовых огней придает облику автомобиля сходство с хищной кошкой. Сильные изгибы капота, поднимающиеся над решеткой, а также форма нижних воздухозаборников создают ощущение мощи.

Новый автомобиль унаследовал фамильные элементы дизайна, впервые появившиеся в облике гибридного седана Bo Rui GE, – в частности, задние фонари, вдохновленные элементом традиционного китайского искусства – веером.  Завершает облик купе-кроссовере новое поколение дневных ходовых огней в виде цифровой стрелы.

Внешний вид модели был разработан в Шанхайском дизайн-бюро компании, которое насчитывает более 600 дизайнеров во главе со знаменитым в автомобильной индустрии шеф-дизайнером Питером Хорбери. Дизайн-центр в Шанхае – один из пяти дизайн-подразделений Geely, объединяющих мировую экспертизу холдинга Geely Group. Подробная информация о купе-кроссовере Geely будет озвучена в скором времени.

Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано 3352 автомобиля марки Geely. Это в 1,5 раза больше аналогичного результата за 2017 год.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки разработки премьеры китайские автомобили geely

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Geely готовит доступного конкурента Tesla Model 3

26 декабря 2018

Все новости

Статьи на тему

Легендарная модель Chevrolet Volt пойдет в утиль («Прайм»)

12 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика