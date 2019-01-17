Geely показала тизер нового купе-кроссовера

Компания Geely показала свой новый купе-кроссовер, получивший внутреннее имя FY11. Это первая модель Geely, построенная на платформе CMA, которая была разработана Geely и Volvo в совместном R&D центре двух компаний CEVT (China-Euro Vehicle Technology Center), сообщает пресс-служба китайской марки.

Как отмечается, новинка Geely в кузове кросс-купе станет смелым заявлением в фирменном дизайне марки. Уверенная и широкая посадка создают спортивный силуэт. Фирменный элемент дизайна Geely, решетка радиатора в виде концентрической вселенной, выглядит внушительно и в то же время изящно, а дизайн дневных ходовых огней придает облику автомобиля сходство с хищной кошкой. Сильные изгибы капота, поднимающиеся над решеткой, а также форма нижних воздухозаборников создают ощущение мощи.

Новый автомобиль унаследовал фамильные элементы дизайна, впервые появившиеся в облике гибридного седана Bo Rui GE, – в частности, задние фонари, вдохновленные элементом традиционного китайского искусства – веером. Завершает облик купе-кроссовере новое поколение дневных ходовых огней в виде цифровой стрелы.

Внешний вид модели был разработан в Шанхайском дизайн-бюро компании, которое насчитывает более 600 дизайнеров во главе со знаменитым в автомобильной индустрии шеф-дизайнером Питером Хорбери. Дизайн-центр в Шанхае – один из пяти дизайн-подразделений Geely, объединяющих мировую экспертизу холдинга Geely Group. Подробная информация о купе-кроссовере Geely будет озвучена в скором времени.

Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано 3352 автомобиля марки Geely. Это в 1,5 раза больше аналогичного результата за 2017 год.