Genesis в 2018 году увеличил продажи в России на 78%

Российские дилеры Genesis в декабре реализовали 205 автомобилей, что на 92% больше по сравнению с прошлом годом. По итогам всего 2018 года продажи автомобилей Genesis в России выросли на 78% и составили 1831 единицу, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, рост реализации автомобилей марки Genesis обусловлен расширением модельного ряда на российском рынке. В апреле 2018 года в России был представлен новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью Genesis.

Бестселлером марки в России стал бизнес-седан Genesis G80 – в прошлом году было реализовано 925 автомобилей этой модели. Спортивный седан Genesis G70, который поступил в продажу в апреле 2018-го, до конца года нашел 680 покупателей. Флагманский седан Genesis G90 разошелся в количестве 226 единиц. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2019 года на российском рынке появится обновленный представительский седан Genesis G90.

Стоит также отметить, что в 2018 году автомобильный бренд Genesis выступил партнером многих значимых российских экономических и культурных событий. Так, в феврале 2018 года Genesis в третий раз подряд стал официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи и предоставил организаторам 110 бизнес-седанов G80. В сентябре бренд подержал IV Восточный экономический форум – второй год подряд седан G80 стал официальным автомобилем Восточного форума. В рамках стратегического партнерства с организатором форума – Фондом Росконгресс – бренд Genesis предоставил оргкомитету мероприятия 160 полноприводных седанов G80, на которых участники и организаторы передвигались по Владивостоку в дни проведения мероприятия. В числе крупных партнерств также Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – для транспортного обеспечения бренд предоставил оргкомитету фестиваля седаны G90 и G80.