В 2018 году в Евросоюзе было продано 5,2 тыс. автомобилей LADA

С января по декабрь 2018 года в Европейском Союзе в общей сложности было продано 5186 новых автомобилей LADA. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», со ссылкой на данные АСЕА, этот результат практически соответствует (-0,1%) показателю 2017 года (5193 шт.).

Между тем, продажи машин российской марки в странах ЕС падали на протяжении четырех последних месяцев подряд, причем в декабре они упали сразу на 34% (до 304 шт.). Это происходило на фоне общего снижения европейского авторынка, что во многом объясняется вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Отметим также, что реализация автомобилей LADA в Евросоюзе остается на очень низком уровне. Так, на их долю приходится 0,03% от всего европейского рынка. И это немного превышает совокупные показатели продаж Bentley, Bugatti и Lamborghini.

Более подробная информация о рынке легковых автомобилей в европейских странах по итогам декабря и в целом по 2018 году содержится здесь.