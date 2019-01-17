Горячая новость

За последний месяц 26 компаний изменили цены на автомобили
  • 17.01.19 - 09:21

    За последний месяц 26 компаний изменили цены на автомобили
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «UzKoramCo» предлагает автопрому услуги по испытанию пластмассовых деталей
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 17 января

    Европейский авторынок в 2018 году остался на уровне предыдущего года

    Продажи легковых автомобилей в Европе составили 15,6 млн штук.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год
  • 17.01.19

    ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год
Все публикации

Видео

Выступление Виталия Минина (отдел маркетинга ПАО «КАМАЗ»)
  • 12.04.17

    Выступление Виталия Минина (отдел маркетинга ПАО «КАМАЗ»)
Все видео

17.01.19 Прочитали 526 раз

В 2018 году в Евросоюзе было продано 5,2 тыс. автомобилей LADA

В 2018 году в Евросоюзе было продано 5,2 тыс. автомобилей LADA

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

120 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

С января по декабрь 2018 года в Европейском Союзе в общей сложности было продано 5186 новых автомобилей LADA. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», со ссылкой на данные АСЕА, этот результат практически соответствует (-0,1%) показателю 2017 года (5193 шт.).

Между тем, продажи машин российской марки в странах ЕС падали на протяжении четырех последних месяцев подряд, причем в декабре они упали сразу на 34% (до 304 шт.). Это происходило на фоне общего снижения европейского авторынка, что во многом объясняется вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Отметим также, что реализация автомобилей LADA в Евросоюзе остается на очень низком уровне. Так, на их долю приходится 0,03% от всего европейского рынка. И это немного превышает совокупные показатели продаж Bentley, Bugatti и Lamborghini.

Более подробная информация о рынке легковых автомобилей в европейских странах по итогам декабря и в целом по 2018 году содержится здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили европа авторынок европы lada

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Минпромторг в 2018 году просубсидировал продажу 1850 газовых автомобилей LADA Vesta

сегодня, 11:16

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год

сегодня, 13:00

Вся инфографика