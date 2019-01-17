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Infiniti объявил специальные цены на свои модели в январе

Infiniti объявил специальные цены на свои модели в январе

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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Компания Infiniti с 1 января запустила специальные цены на весь модельный ряд, представленный на российском рынке. Так, седан Q50 2018 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения предлагается по цене от 2 млн 320 тыс. рублей в версии LuxePack 2 с 2,0-литровым двигателем, сообщает пресс-служба японской марки. Новый кроссовер QX50 с двигателем VC-Turbo в январе доступен по цене от 2 млн 799 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Pure. Семиместный кроссовер QX60 можно приобрести в январе по специальной цене от 2 млн 820 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Elegance + roofrails с бензиновым двигателем в 3.5 литра. Кроме того, Q60 доступен от 3 млн 470 тыс. рублей, а внедорожник QX80 можно приобрести от 4 млн 490 тыс. рублей.

В январе для лояльных клиентов Infiniti при обмене автомобилей QX50 и QX80 в trade-in будет действовать специальное предложение c преимуществом до 150 тыс. и 300 тыс. тысяч рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году российские дилеры Infiniti реализовали 4652 автомобиля – на 6,4% меньше, чем годом ранее. Бестселлером марки стал кроссовер QX60, чьи продажи в прошлом году выросли в 2,3 раза до 1183 единиц. Обновленный кроссовер Infiniti QX50  появился у российских дилеров в августе и нашел 969 покупателей. Новый внедорожник QX80, поступивший в продажу в марте 2018 года, замыкает тройку лидеров с показателем 719 реализованных автомобилей. Спрос на спортивное купе Q60 увеличился на 59,2% – реализовано 78 таких машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки цены спецпредложения infiniti

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