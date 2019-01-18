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КАМАЗ запустит линию по производству алюминиевых баков

КАМАЗ запустит линию по производству алюминиевых баков

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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На прессово-рамном заводе КАМАЗа готовятся к запуску линии по производству алюминиевых и стальных топливных баков, что станет очередным шагом компании в реализации стратегии импортозамещения.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, на январь 2019 года намечен запуск линии в промышленную эксплуатацию и сварка первой партии новой продукции, которая станет альтернативой импортным топливным бакам. Новая линия проектировалась с учетом мировых требований и стандартов к безопасному и эффективному производству. В рамках проекта планируется производство баков емкостью от 260 до 900 литров. Собственная линия производства алюминиевых топливных баков позволит в режиме реального времени отслеживать качество изготовления баков как важнейшего компонента автомобилей «КАМАЗ», а также совершенствовать их конструкцию в ответ на растущие запросы рынка и потребителя.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили локализация автомобильные компоненты производство

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