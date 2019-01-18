Южная Корея намерена стать лидером в производстве водородных автомобилей

Правительство Республики Корея объявило о намерении вывести страну в лидеры производства и использования экологически чистых автомобилей на водородных топливных элементах. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, добавив, что власти подготовили общую стратегию завоевания лидерства на мировом рынке водородных автомобилей. "Она включает все компоненты данной сферы от производства машин до синтеза водорода, его хранения, перевозки и создания сети заправочных станций", - отметил вице-премьер, которого цитирует агентство "ТАСС".

Он сообщил, что правительство планирует, что к 2022 году по дорогам Южной Кореи будет передвигаться не менее 80 тыс. таких машин.

Вице-премьер также считает, что крайне важными для технологического развития всего мира в ближайшем будущем станут технологии искусственного интеллекта и больших данных. В этой связи Хон Нам Ги сообщил, что его ведомство разработало план поддержки компаний, работающих в этих областях, а также подготовки необходимых для отрасли кадров.

"Правительство намерено поддержать 12 отраслей производства, сферы услуг и новых областей промышленности", - резюмировал он.