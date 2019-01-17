Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в 2018 году выросли в 1,5 раза

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам 2018 года реализовала 2675 автомобилей Mitsubishi с пробегом – на 50% больше по сравнению с предыдущим годом. В декабре было продано 298 автомобилей, что на 5% выше показателя годичной давности. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 174 автомобиля этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

В декабре количество участников достигло рекордной отметки 100 предприятий. К программе присоединились еще 5 предприятий: «АвтоГЕРМЕС Балашиха», «ТРИНИТИ МОТОРС М», «АВТОПРОЕКТ», «МЦ-Ставрополь», «Инчкейп Холдинг».