Major стал официальным дилером бренда Haval

Компания «Хавейл Мотор Рус» и автохолдинг Major в конце декабря 2018 года подписали дилерский договор: Major стала официальным дилером бренда Haval. Полный спектр услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Haval доступен в ДЦ «Major Haval Новорижский».

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», здесь расположены шоу-рум, где можно с комфортом ознакомиться с модельным рядом автомобилей Haval, а также сервисная зона и цех кузовного ремонта, обеспечивающие клиентам профессиональное послепродажное обслуживание. Major Haval Новорижский уже начал работу в техническом режиме. Официальное открытие состоится после того, как салон будет полностью оснащен в соответствии с международными стандартами Haval.

Как отмечается, развитие дилерской сети – одна из приоритетных задач бренда. К концу прошлого года Haval расширил количество своих дилеров до 31, в 2019-м рост продолжится. Напомним, что уже в начале 2019 года запустит производство собственный завод Haval в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года на российском рынке было продано 3213 кроссоверов и внедорожников Haval (+70%). Безусловным бестселлером марки в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6. В 2019 году в модельном ряду Haval появятся две новые модели. В первую очередь, это новый кроссовер Haval F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель, а также рамный внедорожник Haval H9, первыми станут на конвейер завода Haval в Тульской области. Продажи нового Haval F7 российского производства начнутся в апреле-мае. Кроме того, летом будущего года модельный ряд бренда в России пополнит еще одна новинка, мировая премьера которой состоится в ближайшее время. Это кроссовер молодежной серии F, созданный на основе концепт-кара HB-03. Модель также будет производиться на российском заводе Haval.