Яндекс.Такси открыл самый большой центр для водителей в России

В Москве заработал новый центр Яндекс.Такси для водителей. Это центр нового образца – cамый большой в стране. Он способен принять до 10 тысяч человек в месяц, сообщает пресс-служба Яндекс.Такси.

Консультанты ответят на любой вопрос о работе с сервисом и помогут водителям, которые хотят перейти в другой тариф или стать самозанятыми. До конца года планируется открыть такие обновленные центры и в регионах: в Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и еще нескольких российских городах.

Новый центр для водителей-партнеров Яндекс.Такси – самый большой в России. Его площадь – 600 кв.м. Рядом есть бесплатная парковка на 40 мест, а внутри – кафе, приятная зона ожидания, помещения для встреч и лекций, а также десятки специалистов, готовых помочь водителям. Обратиться в московский центр может водитель из любого города, независимо от того, подключён ли он или его таксопарк к Яндекс.Такси.

В специальном лекционном помещении проходят тренинги для водителей премиальных тарифов: «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». Для тех водителей, которые хотят принимать заказы пользователей с детьми в тарифе «Детский», здесь есть детское кресло: можно научиться быстро и правильно устанавливать и снимать его.