Минпромторг в 2018 году просубсидировал продажу 1850 газовых автомобилей LADA Vesta

Минпромторгом России с 2014 года реализуется программа стимулирования закупок газомоторного автотранспорта, благодаря которой за 5 лет просубсидированы продажи более 14 тысяч машин. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов, подчеркнув, что российскими автопроизводителями освоено производство всей номенклатуры транспортных средств, работающих на компримированном газе с высоким уровнем локализации, в том числе за счет реализуемой Минпромторгом России программой стимулирования спроса. В 2018 году в рамках программы из 6 тысяч техники было просубсидировано 1850 газовых автомобилей LADA Vesta, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Напомним, Группа «АВТОВАЗ» приступила к производству двухтопливной версии LADA Vesta CNG в июне 2017 года, а с июля в дилерских центрах LADA начался прием заказов на первый в истории бренда автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Начальная стоимость LADA Vesta CNG составляет 809 900 рублей.

LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан, который является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Использование метана увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза. Кроме того, этот газ в случае утечки эффективно рассеивается в атмосфере, обеспечивая высокую пожарную безопасность. Напомним, что газ пропан-бутан, используемый в установках устаревшего типа, скапливается в месте утечки и взрывоопасен.

При разработке LADA Vesta CNG особое внимание уделялось безопасности. Современный металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения LADA Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.