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17.01.19 Прочитали 398 раз

Европейский авторынок в 2018 году показал нулевую динамику

automarket 6

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2018 года остались на уровне предыдущего года и составили 15 млн 624 тыс. 486 машин (0%). Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), после введения новых правил сертификации автомобилей WLTP спрос на новые машины падал на протяжении последних четырех месяцев, что привело к нулевой динамике по итогам года.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2018 год, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом году продал Volkswagen – 1 млн 752 тыс. 162 машины (+2,7%). Второе место сохраняет Renault с показателем 1 млн 105 тыс. 778 автомобилей (-3,9%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 994 тыс. 397 машин (-2,4%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (971437 шт., +5%) и Opel/Vauxhall (884412 шт., +156,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: обзор рынка автомобилей автомобильные рынки

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