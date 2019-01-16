Одна камера видеофиксации за год в среднем выявляет 8 тысяч нарушений скоростного режима

В течение 2018 года число стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах нашей страны увеличилось на 20%, передвижных – на 1%. Как сообщается на официальном сайте МВД, на начало 2019 года в России насчитывается 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов, которые способствуют предупреждению правонарушений в области дорожной безопасности.

В основном эти комплексы настроены на выявление нарушений скоростного режима (более 11,2 тыс. комплексов). Таковых эпизодов за 2018 год выявлено 89 млн, что составляет 84% от общего количества зафиксированных автоматизированной системой правонарушений (около 106 млн нарушений ПДД). Получается, что одна камера видеофиксации в год выявляет в среднем 8 тыс. нарушений скоростного режима.

Практика показывает, что развитие системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД существенно влияет на дисциплину водителей и вносит значительный вклад в сокращение количества ДТП, а соответственно и числа погибших и пострадавших в них людей.

Судя по всему, это направление, работающее на профилактику нарушений, будет развиваться и дальше (число камер видеофиксации на дорогах будет расти), ибо в рамках Стратегии безопасности дорожного движения, утвержденной в начале прошлого года, заложены следующие показатели по снижению смертности в результате дорожных происшествий: в 2019 году смертность на дорогах должна снизиться до 11,7 случая на 100 тысяч населения, или на 10% относительно нынешнего уровня. В 2020 году - до 10,9, в 2021- до 9,8, в 2022 – до 8,4, в 2023 – до 6,4, в 2024 – до 4.