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17.01.19 Прочитали 865 раз

За последний месяц 26 компаний изменили цены на автомобили

За последний месяц 26 компаний изменили цены на автомобили

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать цены на новые легковые автомобили у всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, за последний месяц* 26 компаний подняли цены на свои модели, причем абсолютное большинство (20 компаний) обновили прайс-листы сразу после нового года. Только 6 брендов скорректировали свои цены во второй половине декабря.

Так, в конце 2018 года на 18 – 23 тыс. руб. подорожали две модели немецкой марки Volkswagen – пикап Amarok и универсал Caddy, а японский бренд Subaru добавил по 20 – 30 тыс. руб.  к кроссоверам XV и Forester нового поколения.

Но основной рост цен ожидаемо пришелся на начало года. Так, с 1 января на 12 – 25 тыс. руб. выросли цены на отечественные автомобили LADA и УАЗ

Обновили ценники почти на все модели Citroen (на 20 – 100 тыс. руб.), Jeep (на 40 – 75 тыс. руб.), Lexus (на 67 – 158 тыс. руб.), Mercedes-Benz (на 30 – 310 тыс. руб.), Nissan (на 11 – 85 тыс. руб.) и Volkswagen (на 15 – 90 тыс. руб.). 

Подорожал весь модельный ряд у марок Hyundai (на 19 – 50 тыс. руб.), KIA (на 15 – 155 тыс. руб.), Mitsubishi (на 20 – 53 тыс. руб.), Peugeot (на 20 – 80 тыс. руб.).

Отдельно отметим бренд Ford, который на фоне традиционного новогоднего удорожания сумел снизить цену на седаны и хэтчбеки Fiesta (на 18 тыс. руб.). Правда, все остальные модели этой марки прибавили от 10 до 100 тыс. руб.

* За период с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии volkswagen subaru уаз lada bmw jeep lexus nissan mitsubishi peugeot

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