 АВТОСТАТ | Новый BMW 7 Серии: от 5,5 до 11 млн рублей

Горячая новость

Российский рынок LCV в 2018 году увеличился на 2%
  • 16.01.19 - 10:25

    Российский рынок LCV в 2018 году увеличился на 2%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 16 января

    Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте compact car в 2018 году

    В 2018 году на мировом рынке продано 14,2 млн компактных автомобилей. 

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в 2018 году
  • 15.01.19

    Лидеры авторынка России в 2018 году
Все публикации

Видео

Блиц-интервью Виктора Орлова (Hyundai Truck and Bus Rus)
  • 16.04.17

    Блиц-интервью Виктора Орлова (Hyundai Truck and Bus Rus)
Все видео

16.01.19 Прочитали 583 раз

Новый BMW 7 Серии: от 5,5 до 11 млн рублей

Новый BMW 7 Серии: от 5,5 до 11 млн рублей

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

120 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания BMW представила новый седан 7 Серии, стоимость которого в различных версиях составит от 5 480 000 рублей за модель BMW 730i до 10 910 000 рублей за флагманский BMW M760Li xDrive.

Как сообщает пресс-служба баварского производителя, новый BMW 7 Серии будет доступен в двух версиях кузова. Например, длина автомобиля в стандартной (5120 мм) и удлиненной (5260 мм) версиях на 22 миллиметра больше по сравнению с предшественниками. Остальные габаритные размеры новых моделей остаются неизменными: ширина — 1902 мм, высота — 1467 мм (в удлиненной версии — 1479 мм).

В качестве двигателей для нового поколения BMW 7 Серии выступают бензиновый и дизельный моторы с шестью, восемью и двенадцатью цилиндрами, а также совершенно новый подключаемый гибрид.

Линейку бензиновых двигателей открывает агрегат мощностью 249 л.с., предназначенный для BMW 730i. Модели BMW 750i xDrive и BMW 750Li xDrive оснащаются новым 4,4-литровым двигателем V8 с увеличенной на 80 л.с. мощностью, которая теперь составляет 530 л.с. Последний в линейке бензиновых моторов – 6,6-литровый V12 мощностью 609 л.с. для нового BMW M760Li xDrive.

Линейка дизельных двигателей также включает три позиции, причем рабочий объем каждого – 3 литра. Так, для BMW 730d xDrive и BMW 730Ld xDrive предлагается мотор мощностью 249 л.с. Под капотом у BMW 740d xDrive и BMW 740Ld xDrive – двигатель, выдающий 320 л.с. А для BMW 750d xDrive и BMW 750 Ld xDrive предназначен агрегат мощностью 400 л.с.

Кроме этого, в России представлена версия BMW 745Le xDrive iPerformance с адаптированным 6-цилиндровым рядным бензиновым двигателем и усовершенствованной высоковольтной литий-ионной батареей. Максимальная общая мощность силовой установки составляет 394 л.с. (в режиме SPORT). Запас хода на электротяге составляет 46 километров.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры BMW реализовали 35619 автомобилей, что на 19% больше, чем годом ранее. По этому показателю баварский бренд сохраняет второе место в премиум-сегменте российского рынка.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили новинки цены премиум-марки bmw bmw 7 серии

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Итоги рынка в октябре: кто пришел, а кто ушел?

16 ноября 2017

Все новости

Статьи на тему

Калининград обзаводится («Коммерсант»)

8 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика