Новый BMW 7 Серии: от 5,5 до 11 млн рублей

Компания BMW представила новый седан 7 Серии, стоимость которого в различных версиях составит от 5 480 000 рублей за модель BMW 730i до 10 910 000 рублей за флагманский BMW M760Li xDrive.

Как сообщает пресс-служба баварского производителя, новый BMW 7 Серии будет доступен в двух версиях кузова. Например, длина автомобиля в стандартной (5120 мм) и удлиненной (5260 мм) версиях на 22 миллиметра больше по сравнению с предшественниками. Остальные габаритные размеры новых моделей остаются неизменными: ширина — 1902 мм, высота — 1467 мм (в удлиненной версии — 1479 мм).

В качестве двигателей для нового поколения BMW 7 Серии выступают бензиновый и дизельный моторы с шестью, восемью и двенадцатью цилиндрами, а также совершенно новый подключаемый гибрид.

Линейку бензиновых двигателей открывает агрегат мощностью 249 л.с., предназначенный для BMW 730i. Модели BMW 750i xDrive и BMW 750Li xDrive оснащаются новым 4,4-литровым двигателем V8 с увеличенной на 80 л.с. мощностью, которая теперь составляет 530 л.с. Последний в линейке бензиновых моторов – 6,6-литровый V12 мощностью 609 л.с. для нового BMW M760Li xDrive.

Линейка дизельных двигателей также включает три позиции, причем рабочий объем каждого – 3 литра. Так, для BMW 730d xDrive и BMW 730Ld xDrive предлагается мотор мощностью 249 л.с. Под капотом у BMW 740d xDrive и BMW 740Ld xDrive – двигатель, выдающий 320 л.с. А для BMW 750d xDrive и BMW 750 Ld xDrive предназначен агрегат мощностью 400 л.с.

Кроме этого, в России представлена версия BMW 745Le xDrive iPerformance с адаптированным 6-цилиндровым рядным бензиновым двигателем и усовершенствованной высоковольтной литий-ионной батареей. Максимальная общая мощность силовой установки составляет 394 л.с. (в режиме SPORT). Запас хода на электротяге составляет 46 километров.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры BMW реализовали 35619 автомобилей, что на 19% больше, чем годом ранее. По этому показателю баварский бренд сохраняет второе место в премиум-сегменте российского рынка.