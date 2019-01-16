На «Автоторе» подвели итоги и рассказали о планах

В ходе брифинга, который прошел в Калининграде, руководство холдинга «Автотор» озвучило ряд экономических показателей своей работы в 2018 году.

«Объем товарной продукции по всем предприятиям составил более 300 млрд рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. По предварительным подсчетам, доля «Автотора» в общем объеме товарной продукции, выпущенной в регионе за год, составила свыше 50%», - сообщил журналистам председатель Совета директоров холдинга «Автотор» Валерий Горбунов. При этом доля холдинга в загрузке калининградских портов составила около 80%, железной дороги - 60%.

Все предприятия, входящие в холдинг, выполнили поставленные перед ними задачи по достижению проектной производительности труда и трудоемкости и вышли на проектные мощности производства автомобилей. По итогам 2018 года на «Автоторе» произведено более 203 тыс. автомобилей. Состоялся запуск производства новых 28 моделей легковых автомобилей и 3 коммерческих. Из них три модели - Hyundai HD65 и HD35/ HD35City - по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка). Таким образом, сегодня предприятие производит по полному циклу уже шесть моделей легковых и коммерческих автомобилей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в течение года на предприятии подготовили дополнительные мощности для производства по полному циклу новых моделей, серийное производство которых намечено на 2019 год. В январе 2019 года начался монтаж оборудования и подготовка к вводу в эксплуатацию новой линии по производству новой модели по полному технологическому циклу, серийный выпуск которой начнется в марте.

За год на предприятии создано более 600 новых рабочих мест, средняя зарплата работников выросла на 20% и составила 47 тыс. рублей, а помимо «13-ой зарплаты» за год сотрудники предприятия получили еще и 14-ую, и 15-ую. В планах холдинга, по мере роста объемов выпускаемой продукции и развития технологий производства - создать еще примерно 600 - 700 рабочих мест.

Что касается производственных планов на будущее, аналитики предприятия полагают, что в 2019 году российский рынок продолжит расти и этот рост составит 8 - 12%. В соответствии с этими прогнозами руководство холдинга прогнозирует, что и объемы производства «Автотора» продолжат рост. «Мы ни разу не были ниже прогнозного значения, всегда чуть выше предполагаемых объемов, в силу специфики предприятия, поскольку у нас широкий модельный ряд», - отметил Валерий Горбунов.