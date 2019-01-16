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Мировые продажи Lamborghini в 2018 году увеличились в 1,5 раза

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С января по декабрь минувшего года во всем мире было реализовано 5750 новых суперкаров Lamborghini, что на 51% выше аналогичного показателя 2017 года. Как сообщает пресс-служба итальянского автопроизводителя, увеличение объемов продаж фиксируется в течение 8 лет подряд. Таким образом, с 2010 года (1302 шт.) он вырос более чем вчетверо.

Свыше 40% всех проданных в прошлом году автомобилей Lamborghini пришлось на Ближний Восток и Африку (2497 шт.; +69%). В Америку отправилось 1952 суперкара (+46%), а в Азиатско-Тихоокеанский регион – 1301 экземпляр (+30%).

Среди стран лидируют США, жители которых за год приобрели 1595 таких автомобилей. Далее следуют Великобритания (636 шт.), Япония (559 шт.), Германия (463 шт.), Китай (342 шт.), Канада (316 шт.) и Италия (295 шт.). Как отмечается, на этих рынках продажи существенно увеличились и достигли самого высокого уровня за всю историю существования марки.

Самой популярной моделью Lamborghini на мировых рынках стал суперкар Huracan с двигателем V10, который в 2018 году выбрали 2780 покупателей – на 5% больше, чем годом ранее. Второе место в этом рейтинге занял новый кроссовер Urus (1761 шт.). Замкнул тройку лидеров Lamborghini Aventador с двигателем V12 (1209 шт.; +3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили люксовые автомобили мировой авторынок мировые рынки lamborghini

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