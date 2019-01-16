 АВТОСТАТ | Subaru в 2018 году увеличила продажи в России на 32%

Горячая новость

Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%
  • 16.01.19 - 09:54

    Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 16 января

    Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте compact car в 2018 году

    В 2018 году на мировом рынке продано 14,2 млн компактных автомобилей. 

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в 2018 году
  • 15.01.19

    Лидеры авторынка России в 2018 году
Все публикации

Видео

Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
  • 22.04.16

    Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
Все видео

16.01.19 Прочитали 802 раз

Subaru в 2018 году увеличила продажи в России на 32%

Subaru в 2018 году увеличила продажи в России на 32%

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Российские дилеры Subaru в минувшем году реализовали 8032 автомобиля – на 32% больше, чем годом ранее. При этом в декабре продажи японской марки тоже выросли (+26% до 1006 единиц).

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в 2018 году составили 4827 штук (+10%). Таким образом, на долю этого бестселлера пришлось 60% от общего объема реализации.

Продажи компактного кроссовера XV выросли в 3,4 раза до 1743 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 1199 машин (+4%). Новый седан бизнес-класса Subaru Legacy, продажи которого на российском рынке были возобновлены в конце мая, по итогам 2018 года разошелся в количестве 219 экземпляров. Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI нашли 33 и 11 владельцев соответственно.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили subaru

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 марок по объему импорта автомобилей в Россию

12 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика