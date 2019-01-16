Subaru в 2018 году увеличила продажи в России на 32%

Российские дилеры Subaru в минувшем году реализовали 8032 автомобиля – на 32% больше, чем годом ранее. При этом в декабре продажи японской марки тоже выросли (+26% до 1006 единиц).

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в 2018 году составили 4827 штук (+10%). Таким образом, на долю этого бестселлера пришлось 60% от общего объема реализации.

Продажи компактного кроссовера XV выросли в 3,4 раза до 1743 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 1199 машин (+4%). Новый седан бизнес-класса Subaru Legacy, продажи которого на российском рынке были возобновлены в конце мая, по итогам 2018 года разошелся в количестве 219 экземпляров. Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI нашли 33 и 11 владельцев соответственно.