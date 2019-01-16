Рынок грузовых автомобилей в 2018 году вырос на 3%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам минувшего года достиг 82,3 тыс. единиц, что на 2,7% выше показателя 2017 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественный производитель KAMAZ, на долю которой в прошлом году пришлось свыше 30% от общего объема, что эквивалентно 25,7 тыс. экземпляров (-2,6%). С большим отставанием, на втором месте, расположился другой российский бренд – GAZ, результат которого составил 8,4 тыс. автомобилей (+7,1%). Далее следуют шведские Scania (6,7 тыс. шт.; +17,1%) и Volvo (6,3 тыс. шт.; +5,9%). Замкнул первую пятерку немецкий MAN c результатом 5,1 тыс. автомобилей (+7,3%).

Отметим также, что в декабре 2018 года объем российского рынка новых грузовиков составил 9,5 тыс. автомобилей, показав падение на 9,4%. Более подробная информация об этом содержится здесь.