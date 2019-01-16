Skoda показала тизер нового кроссовера

Компания Skoda на Международном автосалоне в Женеве, который состоится в марте 2019 года, представит новый городской кроссовер, который встанет в один ряд с моделями Skoda Kodiaq и Karoq. Компания опубликовала первое изображение автомобиля, которое дает представление о дизайне передней части. Самая заметная деталь – светодиодные фары оригинальной формы с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями и интегрированными динамическими указателями поворота, сообщает пресс-служба чешской марки.

Как отмечается, новая модель Skoda будет сочетать в себе управляемость и маневренность компактного легкового автомобиля и лучшие качества SUV – высокую посадку, отличную обзорность и увеличенный дорожный просвет. Созданный на платформе Modular Transverse Matrix (MQB) концерна Volkswagen Group, автомобиль будет оснащаться самыми современными системами помощи водителю и целым рядом решений в духе Simply Clever, которые наряду с просторным салоном являются визитной карточкой чешского бренда.