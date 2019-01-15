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Российский рынок LCV в 2018 году увеличился на 2%

Российский рынок LCV в 2018 году увеличился на 2%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

29.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России с января по декабрь 2018 года составил 110,8 тыс. единиц, что на 2,1% выше показателя годичной давности.

Лидером рынка LCV все также является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом году пришлось 44% от общего объема. В количественном выражении это составляет 49,1 тыс. штук – на 2,7% больше, чем в 2017-м. На втором месте расположился другой отечественный производитель – УАЗ, результат которого – 16,7 тыс. автомобилей (-16,8%). Замыкает тройку лидеров американский Ford (11,5 тыс. шт.; +30,9%). В первую пятерку также попали отечественная LADA c показателем 10,7 тыс. автомобилей (+5,1%) и немецкий Mercedes-Benz (7,6 тыс. шт.; -4,7%).

Отметим также, что по итогам декабря минувшего года объем рынка новых LCV в России составил 12,4 тыс. автомобилей – на 4,4% меньше, чем за тот же период 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легкие коммерческие автомобили продажи gaz уаз ford lada mercedes-benz

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