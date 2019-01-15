Audi объявила об отзыве автомобилей в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 12 автомобилей Audi A4 и A5, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва являются резьбовые крепления на передней оси, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Audi A4 и A5, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена проверка резьбовых креплений и, при необходимости, замена детали ходовой части. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в декабре прошлого года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 7095 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5, реализованных с 2012-го по 2017 год. На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие не исключены локальные оплавления. На автомобилях должна быть проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя.