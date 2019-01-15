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Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%

Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%

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07.11.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2018 года составил 5,4 млн единиц. Это на 2,4% выше показателя 2017 года.

Четверть вторичного рынка в стране приходится на отечественную марку LADA, автомобилей которой было перепродано в количестве около 1,4 млн штук. Причем среди лидеров этого рынка только LADA демонстрирует отрицательную динамику (-3,4%), в то время как реализация подержанных иномарок показывает рост.

В тройку лидеров рынка попадают японские Toyota (602,6 тыс. шт.; +2,7%) и Nissan (301,9 тыс. шт.; +7,1%). За ними располагаются корейские Hyundai (270,9 тыс. шт.; +11,9%) и KIA (241,6 тыс. шт.; +19,7%), показывающие двузначный рост.

Самым популярным автомобилем на вторичном рынке РФ остается хэтчбек LADA 2114 («Самара») с результатом в 147 тыс. перепроданных экземпляров – на 5,5% меньше, чем в 2017 году. А лучшей среди подержанных иномарок по-прежнему является Ford Focus (137,5 тыс. шт.; +3,6%), который занимает второе место в общем зачете.

Отметим также, что по итогам декабря объем рынка легковых машин с пробегом в нашей стране составил 464,2 тыс. автомобилей – на 1,4% меньше, чем за тот же месяц 2017-го.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили авторынок россии автомобили с пробегом вторичный рынок lada kia ford focus toyota nissan ford lada samara

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