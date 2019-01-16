Volkswagen и Ford договорились о совместной разработке пикапов и фургонов

Концерны Volkswagen и Ford объявили о создании глобального альянса, в рамках которого американский и немецкий автопроизводители займутся совместной разработкой легких коммерческих автомобилей и пикапов.

Как сообщает портал AutoNews.ru, Volkswagen и Ford объединят усилия для создания архитектуры для нового среднеразмерного пикапа и коммерческого фургона в 2022 году. Речь идет о глобальных моделях, которые будут продаваться по всему миру.

Кроме того, Volkswagen и Ford договорились о возможности ведения совместных исследовательских работ в области беспилотников, новых мобильных сервисов, а также автомобилей с электрическими силовыми установками.

Наконец, компании уже начали рассматривать варианты по дальнейшему расширению сотрудничества. Предполагается, что создание альянса позволит «Фольксвагену» и «Форду» сэкономить миллиарды долларов.

На данный момент Volkswagen, как и Ford, занимает лидирующие позиции в сегменте легких коммерческих автомобилей. К примеру, у Volkswagen большой популярностью пользуются модели Transporter, Caddy и Amarok, а у Ford сильные игроки – это Transit и Ranger. Суммарные продажи машин класса LCV в 2018 году у обоих производителей достигли почти 1,2 млн единиц.