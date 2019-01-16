Белорусский авторынок в 2018 году вырос в 1,5 раза

Автомобильный рынок Белоруссии по итогам 2018 года вырос на 54% и составил 52835 машин. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в этой республике в прошлом году стала Renault, реализовавшая 11310 автомобилей (+8%). Второе месте заняла российская марка LADA с показателем 10481 проданных машин, что в 3 раза больше по сравнению с 2017 годом. На третьей строчке идет Volkswagen, чей результат составил 6933 автомобиля (+24%). Замыкают пятерку лидеров Geely (3304 шт., рост в 6,9 раза) и Skoda (3243 шт., +66%).

Самой продаваемой моделью в Белоруссии по итогам 2018 года впервые стала LADA Vesta, чья реализация составила 5269 автомобилей. Второе место занял седан Volkswagen Polo с показателем 4908 машин. Третий результат показал седан Renault Logan – 3250 реализованных автомобилей. В ТОП-5 самых популярных моделей в Белоруссии также вошли Renault Sandero Stepway (2976 шт.) и Renault Duster (2359 шт.).