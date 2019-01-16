 АВТОСТАТ | Белорусский авторынок в 2018 году вырос в 1,5 раза

Горячая новость

Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%
  • 16.01.19 - 09:54

    Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 16 января

    Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте compact car в 2018 году

    В 2018 году на мировом рынке продано 14,2 млн компактных автомобилей. 

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в 2018 году
  • 15.01.19

    Лидеры авторынка России в 2018 году
Все публикации

Видео

Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
  • 22.04.16

    Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
Все видео

16.01.19 Прочитали 326 раз

Белорусский авторынок в 2018 году вырос в 1,5 раза

Белорусский авторынок в 2018 году вырос в 1,5 раза

Автомобильный рынок Белоруссии по итогам 2018 года вырос на 54% и составил 52835 машин.  Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в этой республике в прошлом году стала Renault, реализовавшая 11310 автомобилей (+8%). Второе месте заняла российская марка LADA с показателем 10481 проданных машин, что в 3 раза больше по сравнению с 2017 годом. На третьей строчке идет Volkswagen, чей результат составил 6933 автомобиля (+24%). Замыкают пятерку лидеров Geely (3304 шт., рост в 6,9 раза) и Skoda (3243 шт., +66%).

Самой продаваемой моделью в Белоруссии по итогам 2018 года впервые стала LADA Vesta, чья реализация составила 5269 автомобилей. Второе место занял седан Volkswagen Polo с показателем 4908 машин. Третий результат показал седан Renault Logan – 3250 реализованных автомобилей. В ТОП-5 самых популярных моделей в Белоруссии также вошли Renault Sandero Stepway (2976 шт.) и Renault Duster (2359 шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные рынки белоруссия

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Казахстанский авторынок в 2018 году вырос на четверть

сегодня, 07:56

Все новости

Статьи на тему

Британия отъезжает от ЕС («Коммерсант»)

18 января 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры белорусского авторынка в 1 квартале 2018 года

7 мая 2018

Вся инфографика
Загрузка...