Mercedes-Benz поднял цены почти на все модели

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Mercedes-Benz эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на 19 моделей немецкого бренда из 21 представленной в России. Они подорожали на сумму от 30 до 310 тыс. руб., кроме купе CLS-Klasse и микроавтобусa Citan, которые остались без ценовых изменений.

Прибавка до 100 тысяч рублей произошла у моделей Mercedes-Benz A-Klasse, CLA Shooting Brake, CLA, GLA и SLC. На сумму до 150 тыс. руб. подорожали автомобили GLE, GLC и GLC Coupe, а также семейства С-Klasse и E-Klasse. Остальные модели прибавили к прежним ценникам от 150 до 310 тыс. руб. Таким образом, актуальные цены на самые популярные автомобили Mercedes-Benz выглядят так:

С-Klasse седан – от 2 450 до 6 160 тыс. руб.;

С-Klasse купе – от 2 780 до 6 360 тыс. руб.;

Е-Klasse седан – от 3 150 до 8 180 тыс. руб.;

Е-Klasse купе – от 3 490 до 5 980 тыс. руб.;

Е-Klasse универсал – от 4 370 до 5 390 тыс. руб.;

Е-Klasse кабриолет – от 4 740 до 6 390 тыс. руб.

GLA – от 2 310 до 3 620 тыс. руб.;

GLC – от 3 530 до 7 820 тыс. руб.;

GLC Coupe – от 3 980 до 7 970 тыс. руб.;

GLE – от 4 730 до 6 850 тыс. руб.;

GLE Coupe – от 5 600 до 9 790 тыс. руб.;

GLS – от 5 600 до 10 920 тыс. руб.;

S-Klasse – от 7 140 до 18 970 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам 2018 года в России было реализовано 37 788 легковых автомобилей марки Mercedes-Benz, что на 3% превышает уровень 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.