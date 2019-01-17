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Nissan в 2018 году увеличил продажи в России на 7%

Nissan в 2018 году увеличил продажи в России на 7%

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

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Российские дилеры Nissan по итогам 2018 года реализовали 80925 автомобилей – на 6,5% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,5%, сообщает пресс-служба японской марки.

Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 15% до 23192 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 22878 реализованных машин, что на 11% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что в начале декабря российские дилеры Nissan начали продажи нового X-Trail, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Всего за несколько недель было реализовано 1669 экземпляров Nissan X-Trail, клиенты постоянно обращаются за новой моделью в салоны официальных дилеров марки.

«В 2018 году бренду Nissan удалось увеличить свои продажи прежде всего благодаря производимым на собственном заводе Nissan в Санкт-Петербурге кроссоверам, которые пользуются постоянным интересом со стороны российских покупателей. Новый Nissan X-Trail, продажи которого начались в декабре, возможность выбора новейшей мультимедийной системы Яндекс.Авто, а также ожидаемый к весне 2019 года новый Nissan Qashqai должны еще больше укрепить позиции нашей марки на российском рынке», – заявил глава Nissan и Datsun в России Андрей Акифьев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи nissan

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