Как будут расти цены на бензин зимой

Тема роста цен на моторное топливо в 2019 году остается остро актуальной, поскольку все понимают: за ростом цен на АЗС потянется повышение стоимости продуктов, услуг и т.п. Как реагировать на повышение цен на моторное топливо в январе в ряде регионов, каких еще действий в этом направлении можно ждать от нефтяных корпораций в обозримом будущем – об этом шла речь на совещании, которое Дмитрий Медведев провел с вице-премьерами 14 января.

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, с 1 января в стране запущен механизм завершения так называемого налогового манёвра в нефтяной отрасли. Он предусматривает равномерное, в течение пяти лет, обнуление вывозных таможенных пошлин, которые уплачиваются при экспорте нефти и нефтепродуктов. При этом происходит одновременное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Чтобы нефтеперерабатывающие предприятия оставались рентабельными, были разработаны механизмы, одновременно сдерживающие рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке (отрицательный акциз на нефть + компенсация нефтяным корпорациям части расходов на модернизацию + договоренности правительства с компаниями, что уровень цен не будет превышать уровень инфляции).

На совещании зампред правительства РФ Дмитрий Козак рассказал собравшимся о том, что по состоянию на 14 января ценовая ситуация на внутреннем рынке моторного топлива «соответствует последним договорённостям», которые были достигнуты 31 октября 2018 года. По его данным, прирост цен на автомобильный бензин на АЗС вертикально интегрированных компаний (это 80% розничного рынка нефтепродуктов) составил от 0% (на некоторых заправках) до 1,7%. По дизельному топливу – от 1,6 до 1,7% (это примерно 70 копеек).

Договорённости предусматривали максимально возможное повышение цен на топливо в январе текущего года – на 1,7% в связи с повышением НДС на 2%. "Таким образом, ни у одной компании этот «потолок» по состоянию на сегодняшний день не пробит, - подытожил Дмитрий Козак, - и есть уверенность в том, что такая ситуация сохранится до конца января...».

Что будет дальше? Далее, после 1 февраля, возможно очередное повышение цен. «До уровня прогнозируемой инфляции, но равномерно, равными долями, помесячно, а не залповое повышение на 4,3%, как это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны...», - сказал заместитель председателя правительства РФ.