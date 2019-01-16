 АВТОСТАТ | В России подорожали автомобили премиум-бренда Lexus

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В России подорожали автомобили премиум-бренда Lexus

Lexus

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Lexus эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* почти на весь модельный ряд японского премиум-бренда – 16 моделей из 19 представленных в России подорожали на 67 – 158 тыс. руб. Без изменений остались лишь цены на седан IS 300, а также купе RC 300 и RS F.

Так, седаны ES 200 и ES 250 подорожали на 84 тыс. руб., ES 350 – на 124 тыс. руб., LS 350 и LS 500 – на 133 и 158 тыс. руб. соответственно. Кроссовер GX 460 прибавил 98 тыс. руб., семейство LX – от 134 до 144 тыс. руб., NX – от 67 до 132 тыс. руб., RX – от 74 до 98 тыс. руб. Таким образом, новые ценовые диапазоны для этих моделей теперь выглядят следующим образом:

Lexus ES 200 – от 2 690 до 3 071 тыс. руб.;

Lexus ES 250 – от 2 769 до 3 852 тыс. руб.;

Lexus ES 350 – от 3 714 до 4 160 тыс. руб.;

Lexus LS 350 – от 5 681 до 6 644 тыс. руб.;

Lexus LS 500 – от 7 193 до 9 462 тыс. руб.;

Lexus GX 460– от 4 338 до 4 967 тыс. руб.;

Lexus LX 450d – от 6 411 до 7 180 тыс. руб.;

Lexus LX 570 – от 6 861 до 7 534 тыс. руб.;

Lexus NX 200 – от 2 502 до 3 098 тыс. руб.;

Lexus NX 300 – от 2 924 до 3 634 тыс. руб.;

Lexus NX 300h – от 3 231 до 4 024 тыс. руб.;

Lexus RX 300 – от 3 011 до 4 100 тыс. руб.;

Lexus RX 350 – от 4 050 до 4 535 тыс. руб.;

Lexus RX 350L – от 3 930 до 4 663 тыс. руб.;

Lexus RX 450h – от 4 843 до 5 282 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на большинство моделей Lexus было зафиксировано в ноябре прошлого года, и составило сумму от 26 до 77 тыс. руб.

Также отметим, что в 2018 году российские дилеры Lexus реализовали 24 312 автомобилей, что на 3% превосходит аналогичный показатель 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

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