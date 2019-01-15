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Toyota в 2018 году увеличила продажи в России на 15%

Toyota Camry 2018

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

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Российские дилеры Toyota в 2018 году реализовали 108492 автомобиля, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 5,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. Рост продаж и доли рынка обусловлен восстановлением спроса в отрасли и эффективной политикой развития линейки продуктов, в том числе локальной сборки, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Основными драйверами продаж стали новое поколение Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner.

Бестселлером Toyota в прошлом году стал бизнес-седан Camry, который нашел 33700 покупателей (+20%). Напомним, 2018 год стал дебютным для нового поколения Toyota Camry, производство которого было налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. При этом Toyota Camry сохраняет лидерство в своем сегменте.

На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи составили 31155 экземпляров (-5%). Внедорожники семейства Land Cruiser в 2018 году разошлись в количестве 25980 штук (+18%), включая 17580 внедорожников Land Cruiser Prado и 8400 экземпляров Land Cruiser 200. Стоит отметить, что эти модель стали лидерами продаж в своих сегментах. Кроме того, для обновленного Land Cruiser Prado, запущенного в конце 2017 года, прошлогодний результат стал рекордным за всю историю существования на российском рынке.

Продажи рамного внедорожника Toyota Fortuner, для которого 2018 год стал дебютным, составили 5884 автомобиля. Напомним, в начале года линейку двигателей дополнил бензиновый мотор, который позволил сформировать еще более доступное базовое предложение. Другая новинка 2018 года, модель купе-кроссовера Toyota C-HR показала отличный старт продаж в июне 2018 года, а ее обладателями стали уже 1287 человек.

Самый доступный автомобиль марки, седан Toyota Сorolla, был продан в количестве 5199 автомобилей, что на 19% выше показателя годичной давности. Модель Toyota Highlander предпочли 1148 клиентов – на 43% больше, чем годом ранее. Реализация минивэна бизнес-класса Toyota Alphard выросла на 26% и составила 926 машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи toyota

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