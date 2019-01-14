 АВТОСТАТ | В Тольятти официально представлена LADA Vesta c мотором в 350 л.с.

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В Тольятти официально представлена LADA Vesta c мотором в 350 л.с.

В Тольятти официально представлена LADA Vesta c мотором в 350 л.с.

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

39 900 руб.

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12 января накануне традиционной Рождественской гонки в Тольятти официально была представлена не только команда LADA Sport ROSNEFT, которая будет принимать участие в гонках разного класса в сезоне-2019, но и практически новый болид LADA Vesta - автомобиль подготовленный к выступлению в самом топовом и скоростном классе - "Туринг".

Отличительные характеристики машины - новый двигатель Renault M5P1 объёмом 1,8 литра развивает 350 л.с., коробка передач оснащена новым рядом, изменена геометрия подвески, перенастроено шасси, новая тормозная система. Что касается изменений экстерьера - обновлен передний бампер, добавились вырезы в капоте, что, как утверждают специалисты АВТОВАЗа, положительно сказалось на аэродинамике.

Подробнее о технических изменениях, произведенных в гоночных автомобилях разного класса, которые будут принимать участие в автомобильных гонках в 2019 году - читайте в специально подготовленном материале.

, источник: www.autostat.ru

Теги: lada lada vesta lada vesta sport

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