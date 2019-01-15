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Импорт легковых автомобилей за 11 месяцев вырос на 13%

import

Импорт транспортных средств в Россию

30.11.18

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Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 11 месяцев 2018 года увеличился на 12,9% до 267,6 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 6 млрд 564,8 млн долларов. При этом в ноябре было импортировано 25,7 тыс. машин (-12,9% к октябрю) на 700,3 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-ноябре снизился на 14,6% до 23,3 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 790,4 млн долларов. Из них 2,6 тыс. грузовиков (-3,7% к октябрю) на 179,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в ноябре.

Экспорт легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2018 года увеличился на 8% и составил 84,6 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 162 млн долларов. При этом в ноябре на внешние рынки было отправлено 9,2 тыс. автомобилей (-0,8% к октябрю) на 123,3 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-ноябре увеличился на 2,8% и составил 12,6 тыс. машин на 305,3 млн долларов. В ноябре за рубеж было поставлено 1,5 тыс. грузовиков (+4,3% к октябрю) на 42,2 млн долларов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили легковые автомобили импорт экспорт

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