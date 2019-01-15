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Казахстанский авторынок в 2018 году вырос на четверть

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Продажи новых автомобилей в Казахстане по итогам 2018 года увеличились на 24,9% и составили 57919 единиц.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», лидером на казахстанском авторынке в прошлом году стала LADA, реализовавшая 13413 автомобилей – на 54% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 12278 машин (+33%). На третью позицию вышла Hyundai – автомобили этой марки выбрал 8721 покупатель (рост в 2,4 раза). Далее следует KIA с показателем 2862 проданных машины, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему ГАЗ, чьи дилеры реализовали 2650 автомобилей (+2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: казахстан автомобильные рынки

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