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Mitsubishi в 2018 году увеличила продажи в России в 1,8 раза

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Российские дилеры Mitsubishi в декабре реализовали 5532 автомобиля – на 49% больше, чем годом ранее. По итогам всего 2018 года в России продано 45390 автомобилей Mitsubishi, что в 1,8 раза выше показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом году выросли на 46% до 24511 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 9492 покупателя (рост в 2 раза). Третье место занял кроссовер ASX с показателем 4815 реализованных машин (рост в 5 раз).

Новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который вышел на российский рынок в апреле 2018-го, до конца года разошелся в количестве 2962 единиц. Как отмечается, результаты продаж Eclipse Cross показывают устойчивый рост с каждым месяцем с момента появления автомобиля у дилеров, что свидетельствует о растущем интересе российских покупателей к кроссоверу.

«Декабрь всегда непростой месяц с точки зрения автомобильных продаж, но в этот раз мы перевыполнили план на 32% и могли бы сделать даже больше, если бы завод смог произвести необходимое количество новых Outlander, чтобы полностью удовлетворить высокий спрос на нашу самую популярную модель. Благодаря слаженной работе всей команды «ММС Рус» и, конечно, нашим дилерам в этом календарном году мы превысили запланированные показатели продаж и увеличили свою долю рынка. Таким образом по итогам последних двух лет компания показывает беспрерывный стабильный рост», – отметил  президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи mitsubishi

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