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Китайский авторынок в 2018 году снизился впервые за 28 лет

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Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2018 года снизились на 4,1% и составили 23 млн 790 тыс. единиц, гласят данные Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые за 28 лет наблюдений, что обусловлено, в частности, торможением экономического роста и торговыми спорами с США, а также повышением с 2018 года налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Тем не менее китайский авторынок десятый год подряд становится крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом году увеличили реализацию в Китае на 0,5% до 4 млн 207 тыс. 100 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors упали на 10% и составили 3 млн 640 тыс. единиц.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай автомобильные рынки

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