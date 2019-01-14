BMW отзывает в России около 700 автомобилей

Компания «БМВ РусландТрейдинг» объявила об отзыве 684 автомобилей BMW M550i xDrive/BMW 750i (Li) xDrive (серия G11/G12/G30), реализованных с августа 2015-го по август 2018 года. Причиной отзыва является программное обеспечение, которое может содержать ошибки и должно быть доработано для предотвращения возможных повреждений двигателя внутреннего сгорания при специфических условиях эксплуатации. На некоторых автомобилях это могло привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания, сообщает пресс-служба Росстандарта.

На автомобилях будет проведено программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Данная версия уже выпущена. Также на всех автомобилях будет проведена углубленная проверка состояния двигателя с последующим определением необходимых ремонтных воздействий.

Уполномоченные представители изготовителя «БМВ Русланд Трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в октябре прошлого года компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 85 автомобилей BMW М5 (серия F90), реализованных в апреле 2018 года. Причиной отзыва стало давление подачи топлива, которое падает в определенных ситуациях движения из-за отсутствия подачи электрического топливного насоса. В этой ситуации двигатель может заглохнуть во время поездки. На автомобилях BMW М5 (серия F90) должно быть проведено программирование и кодирование блоков управления требуемой версией. Кроме того, отзыву также подлежали 82 автомобиля BMW 5 (серия G30), реализованных c мая по сентябрь 2018 года. Причиной отзыва является установленный датчик положения коленчатого вала, который имеет брак изготовления. При неисправности датчика не считываются сигналы колеса датчика положения коленчатого вала. На автомобилях BMW 5 (серия G30) должны быть проведена замена датчика положения коленчатого вала.