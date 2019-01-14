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«ForAuto – 2019»: итоги и прогнозы авторынка

Участники FoeAuto 2018

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

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25 330 руб.

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20 февраля в Москве состоится Форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2019», организатором которого выступает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Это уже 9-й ежегодный форум, участие в котором принимают представители дистрибьюторов, производителей запчастей, крупных автохолдингов, банков, страховых и лизинговых компаний. Каждый участник форума получит подарок – аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK с итогами 2018 года.

Основными темами конференции станут:

• Авторынок России – настоящее и будущее (в формате дискуссионной панели)

• Аналитика рынка легковых автомобилей

• Рынок коммерческого автотранспорта

• Рынок автомобилей с пробегом

• Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг

Необычным дополнением к Форуму станет программа мастер-классов по самым актуальным вопросам:

"Главная ошибка – боязнь меняться. Тренды автобизнеса." Мастер-класс Татьяны Луковецкой

"Ключевые ошибки бизнеса автомобилей с пробегом и как их избежать." Мастер-класс Руслана Абдулнасырова, Автосеть.РФ

"Практика введения электронных ПТС." Мастер-класс Бориса Ионова, ЭПТС

И все же одним из главных событий форума станет специальное мероприятие – пятое ежегодное вручение премии аналитического агентства «АВТОСТАТ» - RESIDUAL VALUE 2019 (сохранность остаточной стоимости). В рамках этой премии будут названы марки и модели автомобилей, которые меньше всего теряют в цене.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: конференции автостат forauto

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