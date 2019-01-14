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Chery в 2018 году установила новый рекорд мировых продаж

Chery в 2018 году установила новый рекорд мировых продаж

Продажи китайского автоконцерна Chery в 2018 году достигли рекордного уровня – реализовано 752 759 автомобилей, что на 11% превышает показатели предыдущего года.

Годовой объем экспорта увеличился на 18% и равен 126 993 транспортным средствам, проданными за рубежом.Это позволяет Chery в 16-й год подряд сохранить за собой позицию лидера среди всех автомобильных компаний КНР, сообщает пресс-служба китайской марки. В прошлом году большой популярностью пользовались электромобили Chery, что позволило концерну увеличить продажи на 146% по сравнению с прошлым годом до 90 537 единиц.

В 2018 году холдинг Chery запустил в производство серию новых моделей, а именно Arrizo GX, Jetour X70, Tiggo 3xe, Tiggo 8 и обновленную версию Tiggo 5x (Tiggo 4).

Как отмечается, столь высоких показателей концерн достиг не только благодаря увеличению и изменению модельного ряда, но и в связи с улучшением качества продукции, использованию передовых технологий, модернизации заводских мощностей и привлечением высококвалифицированных специалистов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили китай мировой авторынок chery

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