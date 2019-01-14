Новая Toyota Supra впервые появится в России

Компания Toyota представила на автосалоне в Детройте спортивное купе Toyota Supra пятого поколения. Легендарная модель возвращается на рынок после 17-летнего перерыва. Впервые в истории Supra будет официально поставляться на российский рынок. Toyota Supra пятого поколения появится в России уже в 2019 году. Информация о старте продаж, комплектациях и ценах на новую Toyota Supra будет объявлена дополнительно, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Как и модели предыдущих поколений, новая Supra сохранила классическую заднеприводную компоновку с расположенным впереди рядным шестицилиндровым двигателем.

Дизайнерская тема новой «Супры» была впервые озвучена на концепт-каре Toyota FT-1, представленном зимой 2014 года. Короткая колесная база, большие колеса и широкая колея придают спортивному купе максимально агрессивный внешний вид и определяют истинно спортивный характер. Основой драйверского характера новой Toyota Supra стало сверхжесткое шасси из алюминия и стали. По уровню жесткости на кручение новый спорткар не только до 2,5 раз превосходит спорткупе Toyota GT86, но превышает показатели даже гиперкара Lexus LFA, шасси которого усиливалось карбоном. Автомобиль также получил типично гоночную схему подвески – спереди на двойных треугольных рычагах, сзади многорычажная.

Строго двухместный салон новой Supra отличают узкая вертикально установленная передняя панель, широкая центральная консоль, информативная приборная панель, спортивный руль и ковшеобразные сиденья, которые создают атмосферу, предельно приближенную к кокпиту гоночного автомобиля.

За динамику Supra отвечает бензиновый рядный 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с твинскрольной турбиной. Максимальная мощность этого могучего мотора составляет 340 л.с., но еще сильнее впечатляет показатель крутящего момента – максимальные 500 Нм доступны уже на 1600 об/мин. Работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач со спортивными настройками шестицилиндровый 3-литровый двигатель позволяет разогнаться с места до 100 км/ч всего за 4,3 с. Дополнительную уверенность при движении в поворотах новой Supra обеспечивает активный дифференциал, в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий перераспределяющий крутящий момент между правым и левым ведущими колесами в диапазоне от ноля до 100%. За максимально эффективное замедление в любой ситуации отвечает высококлассная тормозная система c четырехпоршневыми суппортами фирмы Brembo.