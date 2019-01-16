Французский авторынок в 2018 году вырос на 3%

Автомобильный рынок Франции в 2018 году увеличился на 3% и составил 2 млн 173 тыс. 481 машины.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в прошлом году стала Renault, реализовавшая 406222 машины (-2,5%). Второе место занимает Peugeot с показателем 389518 проданных автомобилей (+6,2%). Реализация Citroen увеличилась на 6,2% и составила 213844 машины. Далее идет Dacia, чьи дилеры реализовали 140326 автомобилей (+19,1%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, продажи которой составили 140313 машин (+0,7%).