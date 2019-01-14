Hyundai в 2018 году увеличила продажи в России на 13%

Российские дилеры Hyundai в декабре реализовали 15075 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам всего 2018 года продажи Hyundai составили 178269 машин, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 9,9%, согласно данным АЕБ. Как отмечается, 55,6% продаж (99185 автомобилей) приходится на кроссоверы марки – Creta, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe, что свидетельствует об укреплении Hyundai на позиции лидера в сегменте SUV.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в прошлом году стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 67558 проданных машин (+22%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 65581 покупатель (-4%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом году нашел 23020 владельцев (+92%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 7890 автомобилей (-8%). Напомним, четвертое поколение модели было представлено на российском рынке в августе прошлого года. Замыкает пятерку бестселлеров марки в России бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 6847 единиц (рост в 4,3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2019 года компания Hyundai начнет продажи в России обновленного седана Elantra. Кроме того, в первой половине будущего года на российском рынке появится хэтчбек Hyundai i30 N, а во втором полугодии до нашей страны доберется новое поколение Hyundai Sonata.