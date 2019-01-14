Российский авторынок в 2018 году остался на пятом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который второй год подряд показывает рост, по итогам 2018 года тем не менее остался на пятой строчке европейского первенства.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 3 млн 435 тыс. 778 машин (-0,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на негативный эффект от введения новых правил сертификации автомобилей WLTP, немецкий авторынок практически остался на уровне 2017 года, когда был зафиксирован лучший результат продаж за последние 10 лет.

Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 2 млн 367 тыс. 147 машин (-6,8%). Таким образом, отрицательный результат зафиксирован второй год подряд, констатируют в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT). Тем не менее, продажи легковых автомобилей в этой стране остаются выше среднего уровня за последние 15 лет.

Третье место сохраняет Франция с показателем 2 млн 173 тыс. 481 реализованный автомобиль (+3%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 910 тыс. 025 автомобилей (-3,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех лет последовательного восстановления спроса.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили порядка 1,67 млн единиц (без учета LCV).

Добавим также, что испанский авторынок по итогам 2018 года вырос на 7% и составил 1 млн 321 тыс. 438 машин.