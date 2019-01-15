Jaguar Land Rover сократит около 4,5 тыс. сотрудников

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover сократит примерно 4,5 тысячи сотрудников, в основном в Великобритании. По мнению компании, эта мера создаст более гибкую и устойчивую организацию с более плоской структурой управления.

Кроме того, Jaguar Land Rover начнет производство электроприводов на своем заводе по производству двигателей в Вулверхэмптоне и создаст новый завод по сборке аккумуляторных батарей в Хэмс-Холле под Бирмингемом, который станет одним из крупнейших в своем роде в Великобритании, пишет агентство "Прайм".

"Решительные действия помогут обеспечить устойчивый долгосрочный рост, поскольку Jaguar Land Rover находится в процессе снижения издержек и повышения прибыли", – заявил глава Jaguar Ральф Спэт.

Jaguar Land Rover – один из крупнейших британских автопроизводителей, принадлежит индийской Tata Motors Ltd. Штат сотрудников компании насчитывает около 40 тысяч человек.