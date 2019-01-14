Компания Peugeot повысила цены на свои автомобили

Вслед за повышением цен на автомобили Citroen Группа РSА увеличила их и на все модели Peugeot. Такой вывод сделали специалисты сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен* на новые автомобили в России. Прибавка составила 20 – 80 тыс. руб. и затронула все комплектации автомобилей Peugeot.

Меньше всего – на 20 тыс. руб. – выросли цены на седан Peugeot 408. Теперь эту модель с бензиновым двигателем можно приобрести за сумму от 919 до 1 253 тыс. руб. Дизельные версии предлагаются к продаже за 1 147 – 1 162 тыс. руб.

Чуть сильнее – на 30 тыс. руб. – подорожал компактный кроссовер 2008. Две его комплектации с бензиновым двигателем 1,2 л (110 л.с.) доступны за 1 480 и 1 540 тыс. руб. соответственно.

Два других кроссовера – 3008 и 5008 – стали дороже на одинаковую сумму – 80 тыс. руб. В январе бензиновые модификации Peugeot 3008 можно приобрести за 1 899 – 2 149 тыс. руб., а дизельные – за сумму от 2 029 до 2 279 тыс. руб. Кроссовер 5008 с бензиновым двигателем обойдется в 2 099 – 2 379 тыс. руб., а с дизельным мотором он стоит от 2 229 до 2 509 тыс. руб.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.