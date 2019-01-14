GM-АВТОВАЗ в 2018 году снизил производство на 3%

По итогам 2018 года с конвейера GM-AВТОВАЗ сошло 31874 внедорожника Chevrolet Niva – это на 3% меньше, чем годом ранее (32909 шт.). Дилерам в прошлом году отгружено 31332 автомобиля, в том числе – 1618 машин в страны СНГ, сообщает пресс-служба СП. На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 133 дилера в Российской Федерации, 5 дилеров и 2 дистрибьютора в странах СНГ.

Как отмечается, в 2019 году GM-AВТОВАЗ продолжит следить за развитием ситуации на российском автомобильном рынке и реагировать на его возможные изменения, чтобы максимально эффективно удовлетворять спрос на свою продукцию. Уже с 22 января 2019 года начинается производство внедорожников Chevrolet Niva по новому ОТТС, оснащенных во всех комплектациях антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.