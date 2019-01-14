 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам 2018 года

Горячая новость

Российский авторынок в 2018 году вырос на 13%
  • 14.01.19 - 12:22

    Российский авторынок в 2018 году вырос на 13%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 14 января

    Российский авторынок в 2018 году показал рост второй год подряд

    За прошедший год он вырос почти на 13% - до 1,8 млн штук.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика российского авторынка в 2018 году
  • 14.01.19

    Динамика российского авторынка в 2018 году
Все публикации

Видео

PriceStat – решение агентства «АВТОСТАТ». IT-Революция в автобизнесе – 2018: выступление Данила Пивоварова
  • 26.12.18

    PriceStat – решение агентства «АВТОСТАТ». IT-Революция в автобизнесе – 2018: выступление Данила Пивоварова
Все видео

14.01.19 Прочитали 620 раз

ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам 2018 года

Лидер рейтинга - Hyundai Creta

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

39 900 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в 2018 году остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом году реализация этой модели составила 67588 автомобилей (+22%).

Второе место удерживает внедорожник Renault Duster, на котором остановили свой выбор 41409 покупателей (-5%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 33530 проданных автомобилей (+37%). Далее идет внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 32949 экземпляров (+13%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России KIA Sportage, чьи продажи увеличились на 33% и составили 32667 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам 2018 года также вошли Toyota RAV4 (31155 шт., -5%), Renault Kaptur (30042 шт., -3%), Chevrolet Niva (29235 шт., -6%), Mitsubishi Outlander (24511 шт., +46%) и Nissan Qashqai (23192 шт., +15%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи обзор рынка автомобилей suv кроссоверы внедорожники hyundai creta

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

В России подорожали автомобили Hyundai

12 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в ноябре 2018 года

24 декабря 2018

Вся инфографика