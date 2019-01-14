ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам 2018 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в 2018 году остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом году реализация этой модели составила 67588 автомобилей (+22%).

Второе место удерживает внедорожник Renault Duster, на котором остановили свой выбор 41409 покупателей (-5%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 33530 проданных автомобилей (+37%). Далее идет внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 32949 экземпляров (+13%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России KIA Sportage, чьи продажи увеличились на 33% и составили 32667 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам 2018 года также вошли Toyota RAV4 (31155 шт., -5%), Renault Kaptur (30042 шт., -3%), Chevrolet Niva (29235 шт., -6%), Mitsubishi Outlander (24511 шт., +46%) и Nissan Qashqai (23192 шт., +15%).