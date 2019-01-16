 АВТОСТАТ | Volkswagen в 2018 году увеличил корпоративные продажи в России на 43%

Горячая новость

Российский рынок LCV в 2018 году увеличился на 2%
  • 16.01.19 - 10:25

    Российский рынок LCV в 2018 году увеличился на 2%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 16 января

    Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте compact car в 2018 году

    В 2018 году на мировом рынке продано 14,2 млн компактных автомобилей. 

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в 2018 году
  • 15.01.19

    Лидеры авторынка России в 2018 году
Все публикации

Видео

Блиц-интервью Виктора Орлова (Hyundai Truck and Bus Rus)
  • 16.04.17

    Блиц-интервью Виктора Орлова (Hyundai Truck and Bus Rus)
Все видео

16.01.19 Прочитали 190 раз

Volkswagen в 2018 году увеличил корпоративные продажи в России на 43%

Volkswagen в 2018 году увеличил корпоративные продажи в России на 43%

Рынок транспортных средств в России

20.11.18

MS Excel (xlsx)

от 2 500 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Компания Volkswagen по итогам 2018 года увеличила продажи в корпоративном сегменте на 42,9% до 31889 автомобилей. В результате доля корпоративных продаж в общем объеме составила 30,1%, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как отмечается, важным шагом стало заключение самой крупной сделки в истории российского каршеринга между официальным дилером марки Volkswagen компанией «Авилон» и компанией «Делимобиль» о поставке 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo. В декабре продажи Volkswagen в корпоративном сегменте составили 3993 автомобиля – это на 61,5% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen в декабре реализовали 11179 автомобилей, что на 7,8% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам всего 2018 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 18,5% и составили 106056 машин. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи корпоративные продажи volkswagen

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Volkswagen и Ford договорились о совместной разработке пикапов и фургонов

сегодня, 11:53

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в 2018 году

вчера, 15:00

Вся инфографика
Загрузка...