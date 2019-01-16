Volkswagen в 2018 году увеличил корпоративные продажи в России на 43%

Компания Volkswagen по итогам 2018 года увеличила продажи в корпоративном сегменте на 42,9% до 31889 автомобилей. В результате доля корпоративных продаж в общем объеме составила 30,1%, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как отмечается, важным шагом стало заключение самой крупной сделки в истории российского каршеринга между официальным дилером марки Volkswagen компанией «Авилон» и компанией «Делимобиль» о поставке 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo. В декабре продажи Volkswagen в корпоративном сегменте составили 3993 автомобиля – это на 61,5% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen в декабре реализовали 11179 автомобилей, что на 7,8% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам всего 2018 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 18,5% и составили 106056 машин. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.