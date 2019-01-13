Volkswagen в 2018 году увеличил продажи в России на 19%

Российские дилеры Volkswagen в декабре реализовали 11179 автомобилей, что на 7,8% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам всего 2018 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 18,5% и составили 106056 машин. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Достигнутые результаты сделали Россию основным драйвером роста, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке в 2018 году остается седан Polo – на этой модели остановили свой выбор 59450 покупателей (+22,3%). Второе место занимает кроссовер Tiguan, чьи продажи выросли на 37% до 33530 единиц. В результате Tiguan стал самой продаваемой моделью в сегменте A-SUV.

В 2018 году Volkswagen представил в России две новинки SUV – это самая большая модель в модельной линейке марки Teramont, которая была продана в количестве 1587 экземпляров, а также новое поколение внедорожника Touareg, который нашел 3001 покупателя и стал одним из лидеров в классе премиальных SUV. В целом микс SUV-моделей в продажах марки Volkswagen в прошлом году вырос на 20%, с 33 тысяч в 2017 году до 40 тыс. автомобилей в 2018-м, что, как отмечают в компании, подтверждает правильность глобальной стратегии развития модельного ряда SUV.

Кроме того, в прошлом году состоялось возвращение хэтчбека Golf на российский рынок. С сентября по декабрь выбор в пользу этой модели сделали 512 клиентов.

«Рекордные показатели Volkswagen являются результатом вывода на рынок специальных версий бестселлеров Volkswagen Polo и Tiguan, нового Touareg, Teramont и Golf, а также появления новых шоу-румов в формате Digital и отличной работы дилерских центров. Мы работаем над тем, чтобы в 2019 году показатели роста превзошли сегодняшние результаты и еще больше российских автолюбителей стали клиентами марки Volkswagen», – заявил глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России Ларс Химмер.