KIA в 2018 году установила рекорд продаж на российском рынке

Российские дилеры KIA в декабре реализовали 18081 автомобиль – на 30,5% больше, чем годом ранее. По итогам всего 2018 года в России было продано 227578 автомобилей KIA (+25,1%), что является новым абсолютным рекордом за всю 10-летнюю историю KIA Motors Rus. Рыночная доля бренда, по предварительным оценкам компании, в прошлом году составила 12,6%, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. Таким образом, KIA сохраняет лидирующую позицию по объему продаж новых автомобилей среди иностранных брендов, представленных в России.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в 2018 году было реализовано 100148 седанов и кросс-хэтчбеков Rio (+3,6%), что является абсолютным рекордом за всю историю продаж этой модели в России. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 32667 покупателей, что на 32,7% выше показателя годичной давности. На третье место вышел бизнес-седан Optima с показателем 20833 проданных автомобилей (+62,5%). Замыкают пятерку лидеров хэтчбек и универсал Ceed (20706 шт., +36,6%), а также кроссовер Soul (17017 шт., +59,8%).

Добавим также, что на 14 января 2019 года в 98 городах России действует 194 официальных дилера KIA.