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LADA Vesta в 2018 году стала самой продаваемой моделью в России

LADA Vesta SW Cross

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Самой продаваемой моделью в России по итогам 2018 года впервые стала LADA Vesta. Таким образом, лидер автомобильного рейтинга меняется четвертый год подряд. Напомним, в предыдущие годы бестселлерами года на российском авторынке становились LADA Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за 2018 год, реализация LADA Vesta в прошлом году выросла на 40% и составила 108364 автомобиля, включая 43282 универсала LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Второе место занимает LADA Granta с показателем 106325 машин (+13%). Третий результат показал KIA Rio – 8356 реализованных автомобилей (+4%).

Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 67588 экземпляров (+22%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 65581 потребитель (-4%). Продажи седана Volkswagen Polo составили 59450 машин – на 22% больше по сравнению с 2017 годом. Универсал LADA Largus выбрали 44072 покупателя, что на 31% выше показателя годичной давности. Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 41409 штук (-5%). Спрос вырос на лифтбек Skoda Rapid вырос на 19% до 35089 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России высокий хэтчбек LADA XRAY, чей результат составил 34807 машин (+5%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии обзор рынка автомобилей kia rio lada vesta lada granta

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